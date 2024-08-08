В Бердянске ночью прогремел мощный взрыв

"Один, но очень громкий взрыв прогремел в городе примерно в 00:30", - говорится в сообщении.

Бердянцы пишут, что очень давно не слышали ткой громкий взрыв.

"Сигнала тревоги не было ни в порту, ни в мониторинговых пабликах врага. В это время была объявлена ​​ракетная опасность на территории временно оккупированного Крыма. Но бердянцы пишут, что взрыв был не похож на работу ПВО", - добавляют в Telegram-канале.

Оккупанты, как и всегда взрыв, не комментируют.