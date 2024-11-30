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У Бердянську вночі лунали вибухи, сталася пожежа, є перебої зі світлом

Бердянськ, Субота 30 листопада 2024 08:15
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У Бердянську вночі лунали вибухи, сталася пожежа, є перебої зі світлом Фото: у Бердянську вибухнули вибухи в ніч на 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 30 листопада у Бердянську лунали вибухи. Сталася пожежа, спостерігаються проблеми зі світлом та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію (МВА).

"Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Одразу після цього, за даними МВА, частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія.

"Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції. Окрім проблем зі світлом, бердянці повідомляють про перебої з інтернетом", - додали в адміністрації.

Вибухи в Бердянську

Російські війська захопили місто Бердянськ Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після цього окупанти по всьому місту обладнали військові об'єкти для зберігання техніки та зосередження живої сили. Для військових цілей використовується загарбниками і місцевий порт.

Знаючи про такі дії окупантів, Сили оборони постійно завдають ударів по військових цілях загарбників у Бердянську. Так, буквально 23 листопада в Бердянську вночі прогримів вибух. Попередньо, "приліт" було зафіксовано по порту.

Вибухи в Бердянську лунали і 31 жовтня. Тоді місто атакували дрони.

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