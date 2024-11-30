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В Бердянске ночью гремели взрывы, произошел пожар, есть перебои со светом

Бердянск, Суббота 30 ноября 2024 08:15
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В Бердянске ночью гремели взрывы, произошел пожар, есть перебои со светом Фото: в Бердянске раздвались взрывы в ночь на 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 30 ноября в Бердянске раздавались взрывы. Произошел пожар, наблюдаются проблемы со светом и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию (ГВА).

"Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Сразу после этого, по данным ГВА, частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия.

"Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции. Кроме проблем со светом, бердянцы сообщают о перебоях с интернетом", - добавили в администрации.

Взрывы в Бердянске

Российские войска захватили город Бердянск Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

После этого оккупанты по всему городу оборудовали военные объекты для хранения техники и сосредоточения живой силы. Для военных целей используется захватчиками и местный порт.

Зная про такие действия оккупантов, Силы обороны постоянно наносят удары по военным целям захватчиков в Бердянске. Так, буквально 23 ноября в Бердянске ночью прогремел взрыв. Предварительно, "прилет" был зафиксирован по порту.

Взрывы в Бердянске раздавались и 31 октября. Тогда город атаковали дроны.

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Бердянск Взрыв Взрывы
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