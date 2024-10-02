В Бердянске взорвался автомобиль: первые подробности

2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram.

"Сегодня утром, 2 октября, во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль в микрорайоне Лиски", - рассказала она. По ее данным, бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и "скорые" оккупантов. "Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию. Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества", - констатировала Галицина.