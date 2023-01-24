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В Бердянську вибухнуло авто відомої колаборантки: фото з місця подій

Фото: в Бердянську вибухнуло авто відомої колаборантки: фото з місця подій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Гучний вибух було чути жителям окупованого Бердянська у вівторок, 24 січня. Попередньо, там підірвали автомобіль.

Про це повідомлає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

За словами очевидців, авто підірвалось на вулиці Руденко в районі п'ятої школи, яка наразі не працює. Попередньо, вибухнуло авто з російськими номерами.

"Вибухнула машина, яка дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони зайшли у місто", - сказано в повідомленні.

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай все ж таки постраждала в результаті вибуху. Вона знаходиться в місцевій лікарні.

"Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні - трясеться від страху за своє життя", - написав він.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки у Харківській області затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

Під час окупації Куп'янського району Харківської області чоловік вирішив стати "поліцейським" та служити РФ. Після звільнення регіону йому заочно оголосили про підозру, а тепер вдалося його знайти та затримати.

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БердянськколаборантВибух