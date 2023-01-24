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В Бердянске взорвался автомобиль известной коллаборантки: фото с места событий

Фото: в Бердянске взорвался автомобиль известной коллаборантки: фото с места событий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Громкий взрыв был слышен жителям оккупированного Бердянска во вторник, 24 января. Предварительно, там взорвали автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

По словам очевидцев, авто подорвалось на улице Руденко в районе пятой школы, которая пока не работает. Предварительно взорвался автомобиль с российскими номерами.

"Взорвалась машина, очень похожая на авто известной коллаборантки Валентины Мамай. Именно Валентина Мамай первой контактировала с оккупантами, когда они зашли в город", - сказано в сообщении.

Пострадала ли сама Мамай от взрыва - пока неизвестно.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина решил стать "полицейским" и служить РФ. После увольнения региона ему заочно объявили о подозрении, а теперь удалось его найти и задержать.

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