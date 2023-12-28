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В Бердянске произошел масштабный пожар в детском центре. Пропал свет (видео)

Бердянск, Четверг 28 декабря 2023 09:44
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В Бердянске произошел масштабный пожар в детском центре. Пропал свет (видео) Фото: в Бердянске произошел масштабный пожар в детском центре "Факел" 28 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированом Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на территории детског центра "Факел" 28 декабря. Он сопровождался звуками детонации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Ночью был серьезный пожар на территории детского центра отдыха "Факел", - говорится в сообщении.

Пожар был виден издалека, а звуки напоминали детонацию боеприпасов.

"После пожара в части микрорайона исчезло электроснабжение. Оккупационные паблики традиционно молчат", - констатируют в "Бердянск Сейчас".

Ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы. Например, 6 декабря, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался сильный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. После этого оккупанты перекрыли движение вблизи эпицентра взрыва.

До этого украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В итоге, были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.

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