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В Бердянске в районе порта прогремели взрывы

Бердянск, Среда 29 января 2025 23:04
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В Бердянске в районе порта прогремели взрывы Фото: в Бердянске прогремели взрывы в районе порта 29 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бердянске 29 января прогремели взрывы в районе порта. Местные гауляйтеры сообщили об атаке дронов и пожаре, который, якобы, удалось потушить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую ГВА.

"В Бердянске в районе порта прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

В частности, вечером 29 января горожане зафиксировали пролеты и взрывы в районе порта.

"В сообщении гауляйтера оккупированной части Запорожской области отмечается о по меньшей мере трех беспилотниках, которые, вроде бы, удалось сбить", - добавляют в ГВА.

При этом, сообщается о пожаре на территории порта, который, якобы, оперативно локализован без последствий для основной деятельности предприятия.

Взрывы в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в города часто гремят взрывы. Силы обороны ни раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в том числе по порту. Например, "прилет" по порту фиксировался и в ноябре 2024 года.

И 31 октября в Бердянске также гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. А над портом поднимался дым.

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Бердянск Взрывы
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