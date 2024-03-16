В Бердянську пролунав вибух. Ймовірно, на "виборчій" дільниці

Сьогодні, 16 березня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної
"Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії № 2, яка ще відома як школа № 10 стався неприємний для окупантів інцидент", - повідомила глава МВА,
За свідченнями бердянців, біля гімназії знаходилась одна із виборчих дільниць, де завтра чекали на людей.
Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити із міста військову базу для своїх потреб.
У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили. Наприклад, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.
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