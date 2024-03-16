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В Бердянську пролунав вибух. Ймовірно, на "виборчій" дільниці

Фото: в Бердянську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 березня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної

"Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії № 2, яка ще відома як школа № 10 стався неприємний для окупантів інцидент", - повідомила глава МВА,

За свідченнями бердянців, біля гімназії знаходилась одна із виборчих дільниць, де завтра чекали на людей.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити із міста військову базу для своїх потреб.

У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили. Наприклад, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.

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