В Бердянске прогремел взрыв. Вероятно, на "избирательном" участке

Сегодня, 16 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной.
"Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10 произошел неприятный для оккупантов инцидент", - сообщила глава МВА,
По свидетельствам бердянцев, возле гимназии находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей.
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.
В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения оккупантов - техники и живой силы. Например, 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.
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