В Бердянске раздался сильный взрыв. Первые подробности последствий "прилета"

В Бердянске ночью прогремел взрыв. Предварительно, "прилет" зафиксирован по порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую ГВА, Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты никак не прокомментировали взрыв. Минобороны РФ сообщило, что за ночь сбили один БПЛА над Крымом, где также были слышны взрывы. Никакой информации об атаке или сбитии БПЛА в районе Бердянска не предоставило", - отметил советник мэра.

Как рассказал Андрющенко, примерно в 23:38 прогремел взрыв в районе порта. После взрыва было видно зарево и признаки пожара, который длился до получаса. В прибрежных районах Бердянска ощущался запах горелого.

"Предварительно - есть попадания по порту", - отметили в администрации.

По данным ГВА, примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв.

"Громко в районе порта", - говорится в сообщении горсовета.

Ситуация в Бердянске

Бердянск - город Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года россияне захватили город.

Населенный пункт оккупанты превратили в совокупность военных объектов, в том числе порт, который используют для вывоза краденного зерна и продукции с временно оккупированных территорий Украины.

Силы обороны Украины с постоянной периодичностью наносят удары по Бердянску. Часто также ВСУ атакуют и порт. Например, 31 октября в Бердянске гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. А над портом поднимался дым.

Взрывы в Бердянске гремели и 12 октября. У россиян якобы работала ПВО.

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