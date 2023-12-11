В Бердянську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи у понеділок, 11 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Бердянської МВА Вікторії Галіціної.
"Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", - розповіла вона.
Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.
Зазначимо, що вибухи в Бердянську зараз - справа звична. Наприклад, 6 грудня, у місті прогримів потужний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах. Окупанти одразу ж перекрили рух у районі епіцентру вибуху.
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.
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