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В Бердянську пролунали вибухи

Фото: в Бердянську пролунали вибухи 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи у понеділок, 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Бердянської МВА Вікторії Галіціної.

"Бердянці повідомляють про звуки вибухів у місті. Уточнюємо інформацію  та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", - розповіла вона.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Зазначимо, що вибухи в Бердянську зараз - справа звична. Наприклад, 6 грудня, у місті прогримів потужний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах. Окупанти одразу ж перекрили рух у районі епіцентру вибуху.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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Бердянськвибухи