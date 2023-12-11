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В Бердянске раздались взрывы

Фото: в Бердянске раздались взрывы 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы в понедельник, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской ГВА Виктории Галициной.

"Бердянцы сообщают о звуках взрывов в городе. Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", - рассказала она.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года.

Отметим, что взрывы в Бердянске сейччас - дело привычное. Например, 6 декабря, в городе прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах. Оккупанты сразу же перекрыли движение в районе эпицентра взрыва.

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В итоге, были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.

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Бердянсквибухи