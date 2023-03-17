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В Бердянську пролунали два потужні вибухи

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Бердянськ, П'ятниця 17 березня 2023 20:45
В Бердянську пролунали два потужні вибухи Фото: В Бердянську пролунали два потужні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську", - йдеться у заяві.

Мер зазначив, що місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи.

"Уточнюємо подробиці", - додав Федоров.

Нагадаємо, що Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. З морського порту тимчасово окупованого Бердянська росіяни баржами вивозять пшеницю.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеві лікарні переповнені пораненими загарбниками.

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