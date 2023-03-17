В Бердянске прогремели два мощных взрыва

В пятницу, 17 марта, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Мэр отметил, что местные жители сообщают о 2 громких взрывах.

"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске", - говорится в заявлении.

Напомним, что Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местные больницы переполнены ранеными захватчиками.

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