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В Бердянске прогремели два мощных взрыва

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Бердянск, Пятница 17 марта 2023 20:45
В Бердянске прогремели два мощных взрыва Фото: В Бердянске прогремели два мощных взрыва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 марта, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске", - говорится в заявлении.

Мэр отметил, что местные жители сообщают о 2 громких взрывах.

"Уточняем подробности", – добавил Федоров.

Напомним, что Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местные больницы переполнены ранеными захватчиками.

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