У Бердянську повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у п'ятницю, 9 грудня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, як повідомляють жителі, вибухи також пролунали у Приморську (передмістя Бердянська). Після потужного вибуху окупанти почали різко переміщатися до центру міста. Офіційної інформації про вибухи у Бердянську та Приморську наразі немає.