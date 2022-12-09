В Бердянске сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в пятницу, 9 декабря, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, как сообщают жители, взрывы также прогремели в Приморске (пригород Бердянска). После мощного взрыва оккупанты начали резко перемещаться в центр города. Официальной информации о взрывах в Бердянске и Приморске пока нет.