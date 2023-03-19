У Бердянську підірвали житло місцевого колаборанта

"За наявною у нас інформацією, наслідками нещодавнього вибуху в мікрорайоні Колонія, який чув Бердянськ, стало знищення житла одного з місцевих колаборантів", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, окупанти патрулюють мікрорайон, де стався вибух, та намагаються приховати його наслідки.

Відомо, що до повномасштабної війни зрадник Гиренко працював у Бердянському виконкомі на посаді спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів. Після захоплення Бердянська він одним із перших перейшов на бік окупантів та агітував колег теж підтримати росіян, а також погрожував і здавав своїх.

Фото: у Бердянську підірвали житло колаборанта Гиренка (t.me/brdVP)

"Саме за його доносами відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він "іменем Росії" та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами", - зазначають місцеві ЗМІ.

Родина зрадника теж підтримала РФ та агітувала за так званий "референдум".

Навесні минулого року проти Гиренка було порушено справу за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (державна зрада).

Нагадаємо, ввечері 17 березня в окупованому Бердянську пролунали вибухи.

Також зазначимо, що суд оголосив вирок гауляйтеру Бердянська Олександру Сауленку. Його засудили до 15 років за ґратами.

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