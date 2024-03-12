В Бердянську лунають вибухи. Над містом підіймається стовп диму

"У Бердянську гучно", - написала Галіціна.

Як додала вона, місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя.

Своєю чергою Андрющенко повідомив про "приліт" в місті.

"Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту", - констатував він.

Фото наслідків вибухів у Бердянську (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити із міста військову базу для своїх потреб.

У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили. Наприклад, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.