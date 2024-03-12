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В Бердянске раздаются взрывы. Над городом поднимается столб дыма

Фото: в Бердянске раздаются взрывы 12 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы 12 марта. Уже известно о месте "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной в Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Бердянске громко", - написала Галицина.

Как добавила она, местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда Мариуполя.

В свою очередь Андрющенко сообщил о "прилете" в городе.

"Бердянск. У вас пропущен в районе аэропорта", - констатировал он.

Фото последствий взрывов в Бердянске (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.

В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы. Например, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области случился взрыв. Подорвали одну из организаторов "выборов" РФ.

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БердянскЗапорожская областьВзрывы