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У Бердянську чують вибухи, а у Василівці - "приліт" по позиціях росіян

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Бердянськ, Вівторок 21 березня 2023 13:22
У Бердянську чують вибухи, а у Василівці - "приліт" по позиціях росіян Фото: у Бердянську Запорізької області чують вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 березня, у деяких мікрорайонах Бердянська місцеві чують віддалені звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.

"Особливо чути у районах поблизу моря", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають в Telegram-каналі, окупанти не повідомляли про навчання.

Також відомо про "приліт" по позиціях ворога у тимчасово окупованій Василівці.

Як повідомлялося, у вівторок, 21 березня, у Запоріжжі стався вибух. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області нещодавно підірвали житло колаборанта Сергія Гиренка. Він після початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога.

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