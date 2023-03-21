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В Бердянске слышат взрывы, а в Васильевке - "прилет" по позициям россиян

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Бердянск, Вторник 21 марта 2023 13:22
В Бердянске слышат взрывы, а в Васильевке - "прилет" по позициям россиян Фото: в Бердянске Запорожской области слышат взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 марта, в некоторых микрорайонах Бердянска местные слышат отдаленные звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"Особенно слышно в районах у моря", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Telegram-канале, оккупанты не сообщали об обучении.

Также известно о "прилете" по позициям врага во временно оккупированной Васильевке.

Как сообщалось, во вторник, 21 марта, в Запорожье случился взрыв. В регионе на данный момент объявлена воздушная тревога.

Напомним, в оккупированном Бердянске Запорожской области недавно подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко. Он после начала полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону врага.

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