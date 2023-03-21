В Бердянске слышат взрывы, а в Васильевке - "прилет" по позициям россиян
Во вторник, 21 марта, в некоторых микрорайонах Бердянска местные слышат отдаленные звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.
"Особенно слышно в районах у моря", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечают в Telegram-канале, оккупанты не сообщали об обучении.
Также известно о "прилете" по позициям врага во временно оккупированной Васильевке.
Как сообщалось, во вторник, 21 марта, в Запорожье случился взрыв. В регионе на данный момент объявлена воздушная тревога.
Напомним, в оккупированном Бердянске Запорожской области недавно подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко. Он после начала полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону врага.
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