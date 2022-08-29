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Під Бердянськом пролунали вибухи

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Запорізька область, Понеділок 29 серпня 2022 20:47
Під Бердянськом пролунали вибухи Фото: під Бердянськом пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селищі Андріївка, що у Бердянському районі Запорізької області, пролунали вибухи у понеділок, 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про вибухи повідомляють мешканці Бердянського району.

Зазначимо, що поки офіційної реакції від органів влади не було.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні чули вибухи вже тричі за день.

Раінше повідомлялося, що українські захисники розпочали бої за Херсон.

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