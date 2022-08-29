Під Бердянськом пролунали вибухи
Фото: під Бердянськом пролунали вибухи (Getty Images)
У селищі Андріївка, що у Бердянському районі Запорізької області, пролунали вибухи у понеділок, 29 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Про вибухи повідомляють мешканці Бердянського району.
Зазначимо, що поки офіційної реакції від органів влади не було.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні чули вибухи вже тричі за день.
Раінше повідомлялося, що українські захисники розпочали бої за Херсон.
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