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В Бердянском порту построят объекты для базы ВМС Украины

Новости » Политика     11.04.2020 - 19:26
В Бердянском порту построят объекты для базы ВМС Украины
Фото: Владимир Зеленский в Бердянске (president.gov.ua)

Работы по развитию порта запланированы на 2020-2021 годы

Президент Владимир Зеленский ознакомился с планом строительства объектов инфраструктуры для базы "Восток" Военно-морских сил Украины в Бердянском морском торговом порту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что работы по перестройке Бердянского порта для объектов ВМС Украины будут продолжаться на протяжении 2020-2021 годов. В этом году будут разработаны документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на воду спустили освобожденный из российского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Военный катер спустили на воду после восстановления его боеспособности. Также было спущено на воду МБАК "Вышгород".

Также РБК-Украина писало, что в 2021 году Военно-морские силы Украины планируют получить от США три катера класса Island. Вопрос передачи Украине трех дополнительных американских катеров обсуждался на встрече представителей ВМСУ и Береговой охраны США в январе.

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