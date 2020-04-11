У Бердянському порту побудують об'єкти для бази ВМС України

Фото: Володимир Зеленський у Бердянську (president.gov.ua)

Роботи по розбудові порту заплановані на 2020-2021 роки

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планом будівництва об'єктів інфраструктури для бази "Схід" Військово-морських сил України в Бердянському морському торговельному порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що роботи по розбудові Бердянського порту для об'єктів ВМС України триватимуть впродовж 2020-2021 років. Цьогоріч буде розроблено документи щодо передачі об'єктів порту в управління Міністерства оборони, а наступного року в порту будуть побудовані нові причали.

"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві на воду спустили звільнений з російського полону малий броньований артилерійський катер "Нікополь". Військовий катер спустили на воду після відновлення його боєздатності. Також було спущено на воду МБАК "Вишгород".

Також РБК-Україна писало, що у 2021 році Військово-морські сили України планують отримати від США три катери класу Island. Питання передачі Україні трьох додаткових американських катерів обговорювалося на зустрічі представників ВМСУ та Берегової охорони США в січні.