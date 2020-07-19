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У Бердянську спалах коронавірусу на "швидкій": половина хворих без симптомів

Бердянськ, Неділя 19 липня 2020 17:52
У Бердянську спалах коронавірусу на "швидкій": половина хворих без симптомів
Фото: автомобілі "швидкої" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Інфікування підтвердили у 10 співробітників "швидкої"

У Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги. Хворобу виявили у 10 співробітників міської "швидкої".

Про це повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги.

Половина інфікованих працівників має симптоми захворювання: нежить та субфебрильна температура до 38 градусів. В іншої половини захворювання проходить безсимптомно. Хворі перебувають під наглядом лікарів.

На підстанції "швидкої" провели додаткові заходи щодо профілактики поширення коронавірусної інфекції. Усі працівники підстанції Бердянська пройдуть повторну перевірку на COVID-19 методом ПЛР-тестування.

Нагадаємо, сьогодні захворюваність коронавірусом в Україні пішла на спад; за минулу добу зафіксували всього 731 новий випадок інфікування.

Крім того, новий добовий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу у світі вчора зафіксувала Всесвітня організація охорони здоров'я.

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