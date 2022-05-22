В Бердянске россияне занимаются рейдерством бизнеса противников "новой власти"

Оккупанты в Бердянске Запорожской области пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества. Россияне решили забрать его в пользу так называемой "администрации города", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации Запорожской ОВА, большинство заведений было передано в управление коллаборантов.