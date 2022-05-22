ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бердянську росіяни займаються рейдерством бізнесу противників "нової влади"

Новость на русском →
Бердянск, Неділя 22 травня 2022 22:58
У Бердянську росіяни займаються рейдерством бізнесу противників "нової влади" Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти у Бердянську Запорізької області намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити його між собою та колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна. Росіяни вирішили забрати його на користь так званої "адміністрації міста", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому, за інформацією Запорізької ОВА, більшість закладів були передані в управління колаборантів.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованій Каховці, Херсонська область, загарбники ввели нове обмеження для українських підприємців. Тепер всі вони мають отримати дозвіл на господарчу діяльність для того, щоб вести свою власну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Запорожская область бизнес Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків