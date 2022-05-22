У Бердянську росіяни займаються рейдерством бізнесу противників "нової влади"

Окупанти у Бердянську Запорізької області намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити його між собою та колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна. Росіяни вирішили забрати його на користь так званої "адміністрації міста", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому, за інформацією Запорізької ОВА, більшість закладів були передані в управління колаборантів.