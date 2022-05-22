У Бердянську росіяни займаються рейдерством бізнесу противників "нової влади"
Окупанти у Бердянську Запорізької області намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити його між собою та колаборантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна. Росіяни вирішили забрати його на користь так званої "адміністрації міста", - сказано у повідомленні відомства.
При цьому, за інформацією Запорізької ОВА, більшість закладів були передані в управління колаборантів.
Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованій Каховці, Херсонська область, загарбники ввели нове обмеження для українських підприємців. Тепер всі вони мають отримати дозвіл на господарчу діяльність для того, щоб вести свою власну справу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.