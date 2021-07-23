В Бердянске в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека

В Бердянске из-за непогоды погибли люди. Интенсивные осадки 22 июля вызвали обрыв электропроводов на подтопленном участке, что привело к смерти двух людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Кроме того, вчера произошло подтопление 70 домохозяйств.
Спасатели в течение дня оказали помощь 32 людям, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков).
Работы по откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Напомним, вчера с начала сильного ливня в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков.
РБК-Украина писало, что кроме Одессы, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.