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В Бердянске в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека

Автор: РБК-Украина

В Бердянске из-за непогоды погибли люди. Интенсивные осадки 22 июля вызвали обрыв электропроводов на подтопленном участке, что привело к смерти двух людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, вчера произошло подтопление 70 домохозяйств.

Спасатели в течение дня оказали помощь 32 людям, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков).

Работы по откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Напомним, вчера с начала сильного ливня в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков.

РБК-Украина писало, что кроме Одессы, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

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Бердянскливеньпреступления