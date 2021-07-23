В Бердянську в результаті обриву електропроводів на підтопленій ділянці загинули дві людини

У Бердянську через негоду загинули люди. Інтенсивні опади 22 липня спричинили обрив електропроводів на підтопленій ділянці, що призвело до смерті двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Крім того, вчора сталося підтоплення 70 дворогосподарств.
Рятувальники протягом дня надали допомогу 32 людям, з них 10 дітей (виведено з підтоплених ділянок).
Роботи по відкачуванню води та ліквідації наслідків негоди тривають.
Нагадаємо, учора з початку сильної зливи в Одесі за день випало 80% місячної норми опадів.
РБК-Україна писало, що крім Одеси, злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.