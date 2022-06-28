У Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму

Увечері 28 червня 2022 року в окупованому Бердянську прогриміли два гучних вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Повідомляється, що обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту. "Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік "Бердянськ Зараз". Оновлено від 19:35 Як заявила окупаційна влада, вибухи в порту Бердянська нібито були проведені контрольовано під час розмінування території.