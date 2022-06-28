У Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму
Увечері 28 червня 2022 року в окупованому Бердянську прогриміли два гучних вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.
Повідомляється, що обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту.
"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік "Бердянськ Зараз".
Оновлено від 19:35
Як заявила окупаційна влада, вибухи в порту Бердянська нібито були проведені контрольовано під час розмінування території.
Нагадаємо, раніше в результаті вибухів у Бердянську частина окупованого міста залишилася без світла. Один з вибухів стався на електричній підстанції, два інших - на парковці кафе "Талісман", де невідомі підірвали автомобілі.
Крім того, сильний вибух прогримів у порту Бердянська на початку червня.
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