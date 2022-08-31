В Бердянске подорвали штаб коллаборантов

Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", активно участвующей в подготовке к псевдо референдуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В результате взрыва повреждена фасад здания, а также выбиты окна. Был ли кто-то во время взрыва в здании, пока неизвестно.
Напомним, 26 августа в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.
После подрыва автомобиля и гибели "замначальника ГАИ" оккупанты устроили проверку всех горожан на въезде и выезде из микрорайона Слободка.
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