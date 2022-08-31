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У Бердянську підірвали штаб колаборантів

Фото: у Бердянську підірвали штаб колаборантів (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", що бере активну участь у підготовці до псевдо референдуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху пошкоджена фасад будівлі, а також вибиті вікна. Чи був хтось під час вибуху в будівлі, поки невідомо.

Фото: наслідки вибуху біля штабу колаборатів у Бердянську (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, 26 серпня в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колеснікова. Він помер у лікарні.

Після підриву автомобіля і загибелі "замначальника ДАІ" окупанти влаштували перевірку всіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.

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БердянськВибух