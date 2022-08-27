Подрыв авто "замначальника ГАИ" в Бердянске: оккупанты ищут "исполнителя"

После подрыва автомобиля и гибели "замначальника ГАИ" Александра Колесникова в захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты проверяют всех горожан на въезде и выезде из микрорайона Слободка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Бердянск Сейчас".

"При въезде и выезде из микрорайона Слободка "решатели" проверяют во всех документах. Останавливают даже пешеходов и велосипедистов, просят предъявить паспорт, осматривают вещи", - говорится в сообщении. Как уточняют в Telegram-канале, сейчас могут в традициях совка просто назначить исполнителя вчерашнего взрыва.