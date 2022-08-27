Подрыв авто "замначальника ГАИ" в Бердянске: оккупанты ищут "исполнителя"
После подрыва автомобиля и гибели "замначальника ГАИ" Александра Колесникова в захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты проверяют всех горожан на въезде и выезде из микрорайона Слободка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Бердянск Сейчас".
"При въезде и выезде из микрорайона Слободка "решатели" проверяют во всех документах. Останавливают даже пешеходов и велосипедистов, просят предъявить паспорт, осматривают вещи", - говорится в сообщении.
Как уточняют в Telegram-канале, сейчас могут в традициях совка просто назначить исполнителя вчерашнего взрыва.
Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.
Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.
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