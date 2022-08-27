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Подрыв авто "замначальника ГАИ" в Бердянске: оккупанты ищут "исполнителя"

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Бердянск, Суббота 27 августа 2022 12:29
Подрыв авто "замначальника ГАИ" в Бердянске: оккупанты ищут "исполнителя" Фото: оккупанты ищут исполнителя подрыва авто "замначальника ГАИ" в Бердянске (t.me/brdVP)
Автор: Наталия Гурковская

После подрыва автомобиля и гибели "замначальника ГАИ" Александра Колесникова в захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты проверяют всех горожан на въезде и выезде из микрорайона Слободка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Бердянск Сейчас".

"При въезде и выезде из микрорайона Слободка "решатели" проверяют во всех документах. Останавливают даже пешеходов и велосипедистов, просят предъявить паспорт, осматривают вещи", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, сейчас могут в традициях совка просто назначить исполнителя вчерашнего взрыва.

Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.

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