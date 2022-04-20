В Бердянске оккупанты требуют от дома культуры готовить концерты на 9 мая

В Бердянске (Запорожская область) российские военные назначили "своего" директора дома культуры. Оккупанты требуют готовить концерты ко Дню победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Временно исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло заявил, что оккупанты вмешиваются в работу учреждений культуры и призывают к коллаборационной деятельности.
"Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях", - заявил городской голова.
Напомним, в оккупированном поселке Розовка Запорожская область оккупанты провели "голосование" за присоединение к "ДНР".
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