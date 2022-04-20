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В Бердянске оккупанты требуют от дома культуры готовить концерты на 9 мая

Фото: в Бердянске оккупанты требуют проводить концерты до 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Бердянске (Запорожская область) российские военные назначили "своего" директора дома культуры. Оккупанты требуют готовить концерты ко Дню победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Временно исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло заявил, что оккупанты вмешиваются в работу учреждений культуры и призывают к коллаборационной деятельности.

"Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях", - заявил городской голова.

Напомним, в оккупированном поселке Розовка Запорожская область оккупанты провели "голосование" за присоединение к "ДНР".

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Война России против УкраиныБердянск9 Мая