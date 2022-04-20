У Бердянську окупанти вимагають від будинку культури готувати концерти до 9 травня

У Бердянську (Запорізька область) російські військові назначили "свого" директора будинку культури. Окупанти вимагають готувати концерти до Дня перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Тимчасово виконуючий обов'язки мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що окупанти втручаються у роботу закладів культури та закликають до колабораційної діяльності.
"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях", - заявив міський голова.
Нагадаємо, в окупованому селищі Розівка Запорізька область окупанти провели "голосування" за приєднання до "ДНР".
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