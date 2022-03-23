В Бердянске оккупанты похитили нардепа от ОПЗЖ. Заводы остановили работу - требуют его освободить

Так, последние работающие промышленные предприятия города остановили свою работу во вторник. Такое решение сотрудники заводов - более 3 тысяч человек - приняли по причине задержания российскими военными Пономарева, основателя и вдохновителя этих предприятий.

На страницах в соцсети заводов "Азмол", "Бердянские жатки" и других градообразующих промпредприятий города были опубликованы заявления, в которых бердянцы требуют освободить нардепа, который был похищен 20 марта, а также высказались о готовности проводить мирные митинги.

Ниже приводим текст одного из заявлений работников заводов.

В Бердянске работники заводов остановили работу из-за похищения нардепа Александра Пономарева (фото: скрин t.me/brdVP)