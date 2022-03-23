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В Бердянске оккупанты похитили нардепа от ОПЗЖ. Заводы остановили работу - требуют его освободить

Фото: народный депутат Александр Пономарев похищен российскими военными (zagittya.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Бердянске российские оккупанты похитили народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева. Сотрудники промышленных предприятий города требуют освободить политика и местного мецената, и до тех пор остановили свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал оперативного штаба Бердянского исполкома.

Так, последние работающие промышленные предприятия города остановили свою работу во вторник. Такое решение сотрудники заводов - более 3 тысяч человек - приняли по причине задержания российскими военными Пономарева, основателя и вдохновителя этих предприятий.

На страницах в соцсети заводов "Азмол", "Бердянские жатки" и других градообразующих промпредприятий города были опубликованы заявления, в которых бердянцы требуют освободить нардепа, который был похищен 20 марта, а также высказались о готовности проводить мирные митинги.

Ниже приводим текст одного из заявлений работников заводов.

В Бердянске работники заводов остановили работу из-за похищения нардепа Александра Пономарева (фото: скрин t.me/brdVP)

Напомним, перед этим российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара, который отказался сотрудничать с захватчиками.

Ранее сообщалось, что в Бердянске из порта российские оккупанты угнали 5 кораблей с зерном.

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