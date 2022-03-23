У Бердянську окупанти викрали місцевого депутата

У Бердянську російські окупанти викрали народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Співробітники промислових підприємств міста вимагають звільнити політика і місцевого мецената, і до тих пір зупинили свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал оперативного штабу Бердянського виконкому.
Так, останні працюючі промислові підприємства міста зупинили свою роботу у вівторок. Таке рішення співробітники заводів - понад 3 тисячі осіб - прийняли через затримання російськими військовими Пономарьова, засновника і натхненника цих підприємств.
На сторінках у соцмережі заводів "Азмол", "Бердянські жатки" та інших містоутворюючих промпідприємств міста були опубліковані заяви, в яких Бердянці вимагають звільнити нардепа, який був викрадений 20 березня, а також висловилися про готовність проводити мирні мітинги.
Нижче наводимо текст однієї із заяв працівників заводів.
У Бердянську працівники заводів зупинили роботу через викрадення нардепа Олександра Пономарьова (фото: скрін t.me/brdVP)
Нагадаємо, перед цим російські окупанти викрали заступника мера Енергодара, який відмовився співпрацювати із загарбниками.
Раніше повідомлялося, що в Бердянську з Порту Російські окупанти викрали 5 кораблів із зерном.
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