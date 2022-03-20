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В Бердянске оккупанты били и задерживали людей, вышедших на мирный митинг

Фото: в Бердянске прошел проукраинский митинг (фото t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталья Юрченко

В Бердянске Запорожской области 20 марта прошел мирный митинг против российской оккупации. Вражеские войска пытались разогнать акцию протеста, били и задерживали участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Сегодня на мирную демонстрацию собралось около 200-250 местных жителей. Они держали государственные флаги и пели украинские песни. Участники митинга прошлись по центральной улице к исполкому, где сейчас сидят оккупанты.

Российские военные начали окружать протестующих. Когда часть людей пошла к набережной, оккупанты начали силой разгонять демонстрацию. Они открывали огонь в воздух, угрожая выстрелить в ноги. Некоторых митингующих повалили на землю, заставляли раздеться и обыскивали вещи.

Местная жительница сообщила, что, вероятно, кого-то из участников акции задержали, поскольку рядом стояли два автозака.

Напомним, в недавно захваченных населенных пунктах Луганской области проходили митинги в поддержку Украины.

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