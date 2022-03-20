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У Бердянську окупанти били та затримували людей, що вийшли на мирний мітинг

Фото: у Бердянську пройшов проукраїнський мітинг (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Юрченко

У Бердянську Запорізької області 20 березня пройшов мирний мітинг проти російської окупації. Ворожі війська намагалися розігнати акцію протесту, били та затримували учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Сьогодні на мирну демонстрацію зібралося близько 200-250 місцевих жителів. Вони тримали державні прапори та співали українські пісні. Учасники мітингу пройшлися центральною вулицею до виконкому, де наразі сидять окупанти.

Російські військові почали оточувати протестувальників. Коли частина людей пішла до набережної, окупанти почали силою розганяти демонстрацію. Вони відкривали вогонь у повітря, погрожуючи вистрілити в ноги. Деяких мітингувальників повалили на землю, змушували роздягнутися і обшукували речі.

Місцева жителька повідомила, що, ймовірно, когось з учасників акції затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.

Нагадаємо, у недавно захоплених населених пунктах Луганської області проходили мітинги в підтримку України.

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