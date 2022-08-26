В Бердянске очередной взрыв: подорвали замначальника "ГАИ"

Сообщается, что инцидент произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк". По предварительным данным, пострадал замначальника "ГАИ" Александр Колесников.

"Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются", - добавили в оккупационной администрации.

Фото: пострадавшая машина Колесникова (t.me/glava_brd)

Отметим, из открытых источников известно, что Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.

Обновлено от 16:30

Колесников все-таки погиб от полученных ранений. Оккупационная администрация утверждает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве.