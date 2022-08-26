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В Бердянске очередной взрыв: подорвали замначальника "ГАИ"

Фото: коллаборанта пытались подорвать в его машине (t.me/glava_brd)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв. На этот раз пытались подорвать замначальника так называемой "Государственной автоинспекции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оккупационной "мэрии".

Сообщается, что инцидент произошел возле оздоровительного центра "Криворожский горняк". По предварительным данным, пострадал замначальника "ГАИ" Александр Колесников.

"Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются", - добавили в оккупационной администрации.

Фото: пострадавшая машина Колесникова (t.me/glava_brd)

Отметим, из открытых источников известно, что Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.

Обновлено от 16:30

Колесников все-таки погиб от полученных ранений. Оккупационная администрация утверждает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве.

Напомним, последние взрывы в Бердянске в основном происходили в районе морского порта. Обычно оккупанты списывают их на так называемое разминирование.

Однако в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции.

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БердянскВзрыв