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У Бердянську черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ"

Фото: колаборанта намагалися підірвати в його машині (t.me/glava_brd)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційної "мерії".

Повідомляється, що інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника "ДАІ" Олександр Колесніков.

"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.

Фото: постраждала машина Колеснікова (t.me/glava_brd)

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Оновлено від 16:30

Колесніков таки загинув від отриманих поранень. Окупаційна адміністрація стверджує, що вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад три метри на дереві.

Нагадаємо, останні вибухи в Бердянську в основному відбувалися в районі морського порту. Зазвичай окупанти списують їх на так зване розмінування.

Однак на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції.

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БердянськВибух