В Бердянске в курортный сезон смогут работать только 7 учреждений отдыха

Фото: Алексей Холод (pro.berdiansk.biz)

Документы других заведений находятся на доработке из-за выявленных недостатков

Исполняющий обязанности городского главы Бердянска Алексей Холод заявил, что только 7 учреждений отдыха получили разрешения на проведение туристическо-курортного сезона. Документы других заведений находятся на доработке.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

По словам Холода, для предотвращения распространения коронавируса комиссия проверила 31 заведений, однако акты обследования всеми членами комиссии были подписаны только 7 из них. Документы других заведений находятся на доработке из-за выявленных недостатков.

В то же время представители 10 детских заведений оздоровления и отдыха обратились к главе Запорожской ОГА с просьбой восстановить их работу в этом сезоне.

"В Запорожской области есть 4000 детей льготных категорий, которые должны оздоровиться за бюджетные средства... Мы просим дать нам возможность поработать два месяца, что остались", - обратилась к главе ОГА руководитель одного из государственных лагерей Бердянска.

Как отмечается, каждый год в Бердянске функционирует около 100 официальных сезонных средств размещения. В частности, это 5 санаториев и 10 детских заведений оздоровления и отдыха и 81 база отдыха.

Напомним, вчера в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина.

Кроме того, Измаил и пять районов Одесской области ужесточили карантин.

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Автор: Андрей Козловский