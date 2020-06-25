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У Бердянську в курортний сезон зможуть працювати тільки 7 закладів відпочинку

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 11:50
У Бердянську в курортний сезон зможуть працювати тільки 7 закладів відпочинку
Фото: Олексій Холод (pro.berdiansk.biz)

Документи інших закладів перебувають на доопрацюванні через виявлені недоліки

Виконуючий обов'язки міського голови Бердянська Олексій Холод заявив, що лише 7 закладів відпочинку отримали дозволи на проведення туристично-курортного сезону. Документи інших закладів перебувають на доопрацюванні.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

За словами Холода, задля запобігання поширення коронавірусу комісія перевірила 31 заклад, однак акти обстеження всіма членами комісії були підписані тільки 7 з них. Документи інших закладів перебувають на доопрацюванні через виявлені недоліки.

Водночас представники 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку звернулися до голови Запорізької ОДА з проханням відновити їхню роботу в цьому сезоні.

"В Запорізькій області є 4000 дітей пільгових категорій, які мають оздоровитися за бюджетні кошти. ... Ми просимо дати нам можливість попрацювати два місяці, що залишилися", - звернулася до голови ОДА керівниця одного з державних таборів Бердянська.

Як зазначається, кожного року в Бердянську функціонує близько 100 офіційних сезонних засобів розміщення. Зокрема, це 5 санаторіїв, 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та 81 база відпочинку.

Нагадаємо, вчора у Києві стартував новий етап послаблення карантину.

Крім того, Ізмаїл та п'ять районів Одеської області посилили карантин.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Бердянськкарантинпляжный сезон
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