В Бердянске класс отправили на самоизоляцию из-за больного COVID-19 ученика

Во вторник, 1 сентября, в Бердянске один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию. У одноклассника подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"1 сентября из Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевания COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19. Также проводится эпидемиологическое расследование и определяется круг контактных лиц.

При этом отмечается, что учебный процесс в классе приостанавливается до 17 сентября, а дети будут учиться дистанционно.

Напомним, в Украине родители смогут выбрать форму обучения детей.

Кроме того, МОН подготовило новый проект о дистанционном обучении и ожидает, что он будет согласован правительством в ближайшее время.