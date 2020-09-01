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У Бердянську клас відправили на самоізоляцію через хворого COVID-19 учня

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 1 вересня, в Бердянську один з класів школи №4 відправили на самоізоляцію. У однокласника підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

"1 вересня з Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)", - йдеться в повідомленні.

Зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення та поширення COVID-19. Також проводиться епідеміологічне розслідування і визначається коло контактних осіб.

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При цьому зазначається, що навчальний процес в класі призупиняється до 17 вересня, а діти будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Україні батьки зможуть вибрати форму навчання дітей.

Крім того, МОН підготувало новий проект про дистанційне навчання і очікує, що він буде узгоджений урядом найближчим часом.

Прогноз погоди
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