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Бердянск оккупирован. Городские власти отказались сотрудничать с врагом

Автор: Владимир Костырин

Российские войска оккупировали город Бердянск в Запорожской области и разместили технику в разных общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Согласно оперативной информации по Бердянскому району по состоянию на семь утра понедельника, 28 февраля от местной РГА - район оккупирован войсками РФ.

"С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов", - говорится в сообщении.

При захвате противником города был убит один охранник предприятия "Бердянські жниварки", а второй получил ранения.

"Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился", - рассказали в райгоссовете.

Местные жители фиксировали ночью перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

Также сообщается, что в общинах Бердянска периодические проблемы со связью.

Ранее сообщалось, что российские войска были выбиты из Волновахи в Донецкой области, куда заходили в воскресенье днем, но получили отпор от ВСУ.

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БердянскВойна России против Украины