ВСУ отбили Волноваху, Мариуполь держится. Бердянск занят противником, - ОП
Российские войска были выбиты из Волновахи в Донецкой области, куда заходили в воскресенье днем, но получили отпор от ВСУ. Мариуполь остается под контролем украинских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночной брифинг Алексея Арестовича.
"Волноваху занял противник сегодня (в воскресенье, 27 февраля, - Ред.), сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем", - рассказал он.
Также в ОП подтверждают, что город Бердянск в Запорожской области в настоящее время занято российскими оккупационными войсками.
"Бердянск занят противником, так не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там", - говорит он.
Ранее в вечерней сводке о ситуации на фронтах сообщалось, что войска России остановились на киевском направлении, и авиация ВСУ бьет по врагу.
Напомним, поздно вечером 27 февраля м.о. мэра Бердянска сообщил, что оккупанты захватили все админздания в городе.