ВСУ отбили Волноваху, Мариуполь держится. Бердянск занят противником, - ОП

Российские войска были выбиты из Волновахи в Донецкой области, куда заходили в воскресенье днем, но получили отпор от ВСУ. Мариуполь остается под контролем украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночной брифинг Алексея Арестовича.

"Волноваху занял противник сегодня (в воскресенье, 27 февраля, - Ред.), сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем", - рассказал он.

Также в ОП подтверждают, что город Бердянск в Запорожской области в настоящее время занято российскими оккупационными войсками.

"Бердянск занят противником, так не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там", - говорит он.