Бердянськ окупований. Міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом

Російські війська окупували місто Бердянськ в Запорізькій області та розмістили техніку в різних громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.
Згідно з оперативною інформацією по Бердянському району станом на сьому ранку понеділка, 28 лютого від місцевої РДА - район окупований військами РФ.
"З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по домівках у пошуках телефонів", - йдеться в повідомленні.
При захопленні противником міста був убитий один охоронець підприємства "Бердянські жниварки", а другий отримав поранення.
"Бердянський відділ поліції розформований. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився", - розповіли в райдержраді.
Місцеві жителі фіксували вночі переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також почався рух.
Також повідомляється, що в громадах Бердянська періодичні проблеми зі зв'язком.
Раніше повідомлялося, що російські війська були вибиті з Волновахи на Донеччині, куди заходили в неділю вдень, але отримали відсіч від ЗСУ.