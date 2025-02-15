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Бербок про заяву Венса: всі у світі мають вирішити на чиїй вони стороні

Мюнхен, Субота 15 лютого 2025 17:06
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Бербок про заяву Венса: всі у світі мають вирішити на чиїй вони стороні Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міцного миру без Європи не буде. Світ має обрати сторону - демократія чи боротьба проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час Мюнхенської конференції.

"Бербок відповідь на запитання, як змусити Трампа долучити Європу до переговорів
Я можу лише повторити, міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою", - сказала вона.

Бербок зазначила, що після вчорашньої промови віцепрезидента США Джей Ді Венсна настала мить істини.

"Ми вислухали промову вчора на цій сцені (Венса), я хочу чітко позначити - це момент істини. Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці. На боці вільного світу, або на боці тих, хто бореться з вільним світом. Ми на боці вільного світу, кажу від своєї країни", - сказала вона.

Та зауважила, що війну європейському світу і демократії оголосив російський режим під правлінням диктатора Володимира Путіна.

"Саме тому моя присяга політика захищати демократію від зовнішніх і внутрішніх ворогів", - підсумувала міністр.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив вчора, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки 2025. У своїй промові він побічно згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

У своєму матеріалі РБК-Україна навело головні заяви Венса.

За основними подіями на Мюнхенській безпековій конференції стежте в онлайні РБК-Україна.

Зауважимо, що ще вчора ввечері міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса про свою країну.

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